大陸紅星鄭爽去年接連爆出「陰陽合同」逃稅與代孕棄養風波，不但遭罰巨款，更被官方點名列為劣跡藝人，其個人、工作室微博慘被永久禁言，等同將鄭爽放逐於娛樂圈之外，工作丟光光的鄭爽，轉戰IG述說心情，昨她貼出兩篇長文，繼大爆遭前男友與PUA組織控制利用外，更拿出關鍵文件，打臉棄養傳聞，反倒是為了保護小孩而犧牲自己。

鄭爽接連在IG曝光兩分證據，其一是暗指孩子的爸張恆加入PUA組織，利用他們的孩子來操控鄭爽，讓鄭爽淪為組織的賺錢工具，另一份則是在美國代孕所生2子女的監護人文件，她跟張恆在2019年於美國簽了這份文件，其上載明如果孩子雙親鄭爽、張恆遭遇身故或喪失照顧能力，則小孩由指定第一監護人照顧，也就是鄭爽的母親劉艷，第二順位是張恆這邊提出的「Yu Dong」，而這並非張恆母親的名字。

鄭爽表示，如若與張恆任一方不簽屬承認親子關係的文件，孩子並非網傳的會被送到社福機構領養，而是受到他們早簽好的文件保障，監護權會落到鄭爽母親身上，即便鄭爽不簽認親權的文件，她這方也能拿到孩子的單獨監護權，根本不存在棄養說法。

據鄭爽表示，她為了保小孩不被利用，簽了另一份文件，讓張恆能在孩子出生後，單獨接走小孩，理由是她認為沒人能抵擋親自接手小生命、看著他們從呱呱落地到睜開眼睛，「雖然這是我最嚮往的事，但我不要我的孩子作為報復的對象，我要的是對方發自內心的愛他們守護他們」，沒想到這份文件，讓她陷入地獄。

但鄭爽也說，這個決定很殘忍但必須做，「因為我要比PUA團隊更能忍，才不會讓孩子落為工具」，但張恆似乎沒真心想要小孩，「真心要孩子會讓我簽署孩子回來的文件，而不是直接簽署與他們斷絕關係的文件」。

當鄭爽意識到這可能是一個組織的操作迫害時，她沒想著保護自己，而是想保護孩子的未來，並且憑藉自身努力去拔出整個危害的組織鍊，避免他人再受害，不過之後的事情就是眾人看到的網路輿論引爆，她做夢沒想到自己的冒險、好心，換來的是被整個社會否決，除了懷疑人性甚至整個世界外，也感嘆法治社會系統的不完善與漏洞，鄭爽的結論是提出了兩個問題，「第一、我的心軟造就瞭如今的場面，第二、社會在網絡管控方面的不完善，這樣的輿論環境是很容易被利於與操控的，它是極其危險的」。