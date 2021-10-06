2年前還任職南部某部隊的一名當時現役軍人，在健身房認識女教練後，兩人產生情愫偷偷交往，並多次開著車，在南部地區出遊，同時在車上大戰搞車震，雙方還經常互傳鹹濕簡訊挑逗對方，遭到該名軍人的正宮發現，一怒下對健身房小三求償百萬元，未料小三反稱是遭到該名軍人強押頭部口交，法官查出，第一次時，健身房女教練確實有告該名軍人，但已經不起訴，但第二次卻是自願，但還是侵害正宮配偶權，判決小三賠償30萬元定讞。

根據判決書記載，正宮控告小三，與她當時任職軍人的丈夫，在108 年8 月14日晚間，在屏東縣來義鄉某國小司令台附近，在丈夫車上進行車震、15日凌晨，又在屏東某廣場二度車震。隔月18日凌晨，兩人第三度在丈夫車上，由小三替丈夫口交。而且雙方不時地互傳鹹濕訊息，要求小三賠償100萬元。

小三開庭時辯稱，她雖知悉男方為有配偶之人，但正公告她的理由，都是因為她遭到男方性侵害所導致，而非出於自願，自己並未侵害正宮配偶權，而雙方的鹹濕簡訊，雖然確實有點過火，不過正宮求償100萬元過高，頂多賠2萬元。

一審屏東地院判決小三仍必須賠償30萬元，女方不服上訴。經高分院調查，檢視男女雙方互傳的簡訊內容發現，兩人對話內容提及「一邊舔一邊揉奶」、「從奶親到肚子」、「越插越深」、「射在屁股」、「慢慢往下親妳的鎖骨」、「有穿內衣嗎」、「妳要脫嗎」、「脫」、「小聲的叫」等語，已涉及調情、性行為等曖昧內容，顯已逾越一般男女朋友間交往分際。

二審法官認為，女方明知男方為有配偶之人，仍與男方性交行為3 次，並互相傳訊包含親吻、解開內衣、揉奶及射精等，已超越男女正常往來之範疇，自屬故意以背於善良風俗之方法，衝擊元配夫妻間忠誠、互信之基礎，依一般社會通念，已破壞婚姻共同生活，因此維持原判，判賠30萬元定讞。