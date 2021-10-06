中央氣象局指出，今(6)日台灣附近仍為偏東風的環境，迎風面水氣稍增，東半部、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區降雨機率稍提高，其他地區則維持多雲到晴，尤其西半部要慎防高溫；目前熱帶洋面上的兩個低壓擾動，未來都有機會成颱，南海的熱帶系統對台無直接影響，不過菲律賓東方的低壓擾動未來有可能來到台灣附近，下周二、三最接近台灣，目前仍待觀察。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天台灣附近仍為偏東風的環境，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區降雨機率稍提高，但降雨仍以局部短暫雨為主，其他地區則維持多雲到晴，；溫度方面，東半部地區高溫約30至32度，西半部地區高溫約33、34度，其中在桃園、新竹、南投、嘉義及金門有局部36度以上高溫發生的機率。

國慶連假天氣部分，雖然熱帶洋面上的兩個低壓擾動在發展，不過位於南海的熱帶系統將往西移動，對台無直接影響，但明後天南方低壓帶水氣稍微北漂，東半部、南部會有短暫降雨出現；周六(9)、下周日(10)水氣減少，下周一(11)日起受東北風影響，北部、東半部降雨轉明顯。

謝佩芸說，菲律賓東方的熱帶系統生成後，在下周前半周，熱帶系統附近的雲系有機會使台灣附近的水氣增加，也會使迎風面東半部的降雨狀況會明顯增加，有發生局部大雨的可能性，但後續影響的程度，將依據到時熱帶系統確切的位置、強度和走向而有所變化，觀察氣象局會密切持續觀察。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，兩個熱低壓擾動都有機會增強為熱帶性低氣壓及颱風，不過西邊的對台灣較無直接影響的機會，未來會朝越南北部至海南島方向前進，但是要留意其外圍環流帶來的水氣。

賴忠瑋指出，東邊的低壓擾動對台灣的威脅相對較高，不僅有機會增強成為颱風，而且可能朝西轉西北西方向往台灣南方附近區域接近，預估最近的時間點約在下周二(12)至周三(13)左右，不過因為還有一段時間，因此變數仍然很大，未來一周要特別關注。