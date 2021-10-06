台中市市議員段緯宇、吳顯森今天因不滿市府建設局，分別自刪橋梁、道路建設費4億元和允諾13寮及14張圳公園未興建，臨時會段緯宇拿著躺椅要建設局長「躺著幹」，吳顯森則將5000多人的連署書，丟給建設局長陳大田。建設局長陳大田說，大雅區兩公園建設局有委託區公所進行發包。

不滿市府自刪道路橋梁經費4億 台中議員送建設局長躺椅要他「躺著幹」

台中市議會今天舉行第3屆第9次臨時會。段緯宇怒批說，去年市府總預算被統刪6億，其中建設局自刪5億，這次只追加1億元，其他4億就這樣刪了，全都是地方的道路與橋梁經費，這對基層議員很重要，建設局既然不想做事請局長就「躺著幹」算了。

吳顯森指出，台中農田水利會未合併前，他兒子爭取13寮及14張圳兩塊公園用地，全是無償撥用，當時市長有允諾要興建，建設局卻未編列經費，還刻意上網假發包，他才拿5000多人的連署書要求市府儘速興建，卻依然不予理會，才會將連署書丟給建設局長。

建設局長陳大田說，該局有委託大雅區公所進行發包相關作業，有公文可以證明。