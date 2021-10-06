野生動物對於地盤意識非常強烈，如果有人擅闖地盤，牠們絕對會卯足全力和對方拚了！近日一名野生動物攝影師在肯亞目睹了一場激烈的鬥爭，2隻公河馬為了爭奪地盤大打出手，還用尖牙刺穿對手的下巴，雙方的嘴裡滿是鮮血，讓大家看到照片後都震驚不已。

根據《每日郵報》報導，35歲的野生動物攝影師德克斯特（Mike Dexter），近日到位於肯亞的馬拉北部私人保護領地（Mara North Conservancy）取材，沒想到竟目擊2隻重達3000磅（約1360公斤）的公河馬正在草叢中打架，從照片中可以看到，2隻河馬張大嘴巴相互攻擊，還不斷從口中流出唾液和鮮血。

德克斯特透露，這場戰爭持續大約半個小時，在接近尾聲的時候，其中一隻河馬還用尖牙刺穿對手的下巴，受傷的河馬步步敗退，只好轉身衝向一旁的馬拉河（Mara River），然而勝利的河馬卻沒有打算放過牠，在後面窮追不捨。據悉，在這場戰爭結束後2天，有人在馬拉河下游發現類似於人類大小的動物浮屍。

目擊這震撼又血腥的畫面，德克斯特表示，當時腦海中只浮現出「殘忍」兩個字，「河馬作為每年在非洲殺死最多人類的動物，一直以來都臭名昭彰，而且備受爭議」；德克斯特也解釋，公河馬的領地意識非常強烈，很容易因為河流等區域的統治權發生爭執，但大多數時候，牠們都會以「力量展示」解決，很少升級成這麼嚴重的肢體衝突，「不過一旦發生，後果很可能是致命的」。