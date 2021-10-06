電影《鱷魚》高雄首映會，民眾爭睹偶像聚集現場。（曹明正攝）

工作人員手舉防疫規定。（曹明正攝）

電影《鱷魚》高雄首映會。（曹明正攝）

「高雄人」投資，李心潔、李康生、柯震東等人主演的電影《鱷魚》將在8日全台各戲院上映，6日晚間在夢時代舉辦高雄首映會，主辦單位雖手舉「保持社交距離」，但沒人理會，群眾為爭睹偶像風采，現場出現滿滿的群聚。

高雄巿長陳其邁、文化局長王文翠6日晚間出席首映會，預祝電影開紅盤，陳其邁特別致贈燕巢紅心芭樂、內門紅鶴花束、美濃147號白米，代表電影正中紅心要發了，導演陳大璞則回贈簽名電影海報，感謝高巿府支持。

《鱷魚》6日高雄首映，李康生、柯震東與陳大璞聯袂出席，雖有工作人員在現場手舉「防疫期間，請保持社交距離，室內1.5公尺、室外1公尺，戴好口罩」的牌子，不過沒人勸導、也沒人管控，滿滿群聚形同不甩防疫。

高雄市政府自100年起以「高雄人」為名，陸續投資國片，扶植國內影視產業，《鱷魚》是防疫鬆綁，電影院取消梅花座、間隔座限制後，首部由「高雄人」出品上映的國片。陳其邁表示，電影一定會賣座，受到喜歡。