基進黨立委陳柏惟遭媒體人踢爆2011年9月，曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑一事。陳6日承認「確有此事」，並自稱當時是疲勞駕駛。國民黨台北市議員張斯綱表示，陳肇逃隔了10年才被迫承認，還強調自己是疲勞駕駛，且據判決書當時陳沒未留下資料，是被警方循線查到才承認，其惡劣又不負責的行為「不是男子漢」。

針對肇逃一事，陳柏惟表示，詳細狀況判決書寫得很清楚，此事自己在偵查庭時也坦然面對並尋求和解。陳強調，自己當初入黨與參選，都有和黨主席、同事報告，也沒有否認過，但基於與當事人有保持聯絡，對方希望不要公開。然陳的說法仍引發外界質疑。

張斯綱6日在臉書發文指出，做為立法委員，一言一行被攤在陽光下接受檢驗是很正常的。陳柏惟車禍肇逃隔了10年才被迫承認，還說起因是疲勞駕駛，這點無法說服任何人。且根據判決書，陳肇事後沒停車也沒留下任何資料，完全不管被撞者的生命安全，是警方循線查獲到案才承認。

張斯綱質疑：「如果車禍地點沒監視器或沒目擊者呢，被撞到的人活該倒楣？企圖逍遙法外？」張痛批陳柏惟，既然肇逃是事實，就不該再用任何原因硬拗，其行為惡劣又不負責，「這不是男子漢」。