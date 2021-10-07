女星吳佩慈在周一（4日）過43歲生日，她雖然過得低調、沒有公開PO照，不過吳佩慈仍在社群媒體的限時動態曬慶生照，分享過生日的喜悅，而在吳佩慈昨晚曬出的照片中，她則被好友摸肚子，吳佩慈還哭笑不得寫下：「我讓她不要再摸我肚子，裡面沒娃！」

身為4寶辣媽的吳佩慈，過43歲生日依舊凍齡，她就曬出小女兒Hailey和4層巨型蛋糕照，蛋糕的最上端還有旋轉木馬，背景則有氣球、花束和生日快樂的標語，整體布置相當精緻、華麗，而在吳佩慈昨晚則在IG曬的限時動態中，身穿白色寬鬆洋裝的她，還被好友摸肚，讓吳佩慈哭笑不得寫下：「我讓她不要再摸我肚子，裡面沒娃！但她說她已經摸成習慣了」。

吳佩慈保養有術，看不出是43歲的熟女。（圖／取材自吳佩慈Instagram）

吳佩慈保養有術，43歲仍有一張精緻顏值和纖細身材，頂著波浪長髮的她，看起來完全不像是40+的熟女，同時，吳佩慈還是著名的4寶媽咪代表，她在2014年退出演藝圈後，吳佩慈當年就為大陸富商男友紀曉波生下女兒，吳佩慈接連在6年內共生下2子、2女，集滿二個「好」字。

雖然吳佩慈和紀曉波至今仍是男女朋友關係，不過吳佩慈深受男方家族寵愛，而她的社群媒體滿是育兒經，還有不少親子互動的分享，身為四寶媽咪的吳佩慈就曾在網上透露，朋友問她「再生一個兒子就變什麼」，結果是「好嬲（廣東話生氣的意思）」，也讓吳佩慈下秒發文表示：「我不會再生了...」，當時的「封肚」宣言一度引發熱議。