今天稍早美國職棒上演國聯外卡大戰，最終道奇靠著克里斯泰勒(Chris Taylor)的再見全壘打擊退紅雀，闖進分區決賽，接下來他們將面對強敵巨人。而這場國聯外卡戰相當精采，最終道奇僅以3：1險勝，兩隊以1：1一路戰到9局下半才分出勝負，完全上演一場投手大戰，雖然此戰先發投手薛爾瑟(Max Scherzer)和溫萊特(Adam Wainwright)都無關勝敗，但貢獻良多。

Max Scherzer has been pulled from tonight's game after throwing 94 pitches:



▫️ 4.1 IP

▫️ 3 H

▫️ 1 ER

▫️ 3 BB

▫️ 4 K pic.twitter.com/FVuVrwj5Zx — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 7 2021

37歲「藍眼」薛爾瑟對上40歲的「不死鳥」溫萊特，堪稱是「老年投手」大戰，他們今天各失1分，但投球內容都相當不錯，完全穩住前半段比賽的局勢，薛爾瑟投4.1局被敲3安打失1分，送出4次三振3次保送，自責分率2.08，溫萊特投5.1局被敲4安打失1分，送出5次三振2次保送，自責分率1.69，兩人完全展現老將價值。

本季薛爾瑟從國民轉戰道奇，上半季在國民的成績已足夠讓他當選明星賽先發投手，沒想到他來到洛杉磯更是大發神威，披上藍戰袍後繳出7勝0敗自責分率1.98的超狂成績，優於國民8勝4敗自責分率2.76，他季末狀況還走下坡，否則成績將更可怕，而此戰他因為控球失準丟出暴投失分，但隨後都能頻頻化解危機。

另外來看老將溫萊特，本季的他可說是浴火重生，高齡40歲竟然繳出17勝7敗自責分率3.05的賽揚獎等級數據，過去15場例行賽更拿下10勝2敗自責分率2.50的可怕成績，季末紅雀的一波17連勝他貢獻良多，真的非常令人驚艷，在今天對陣道奇之前紅雀早早就確定由他擔任此戰的先發投手，對他有著十足的信任。

他除挨「紅鬍子」騰納(Justin Turner)一發陽春炮以外，幾乎封鎖道奇打線，也不畏懼對方頻頻盜壘，仍穩住自己投球節奏，還送出5次三振，更在3局道奇攻佔滿壘時製造關鍵雙殺出局，完全不給對方先聲奪人機會。當然兩隊牛棚表現也十分精采，道奇在薛爾瑟下場後用了四名投手，一共送出6次三振，紅雀也只敗在A.瑞耶斯(Alex Reyes)身上。