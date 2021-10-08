1名男網友崩潰表示，他的女友日前好心趁他下班回家前幫他洗車，結果對方竟然是用「菜瓜布」用力地將烤漆上的黑點全刮下來，他事後觀察車體，發現白色亮面烤漆已出現好幾處「消光白」，讓他崩潰上網尋求解決方式；其他網友留言說，「應該再補粗蠟就好」、「你女友是天兵嗎？是我就直接分手」。

該名男網友在PTT上發文表示，他日前下班回家後，他的女友突然對他說「寶貝，我今天看你車很髒就幫你洗車喔」，他聽到當下心想死定了，後來他甚至在地方發現「菜瓜布」，而女友也對他說「我還幫你把黑點點全部用菜瓜布刮起來了」，他事後一看到車子果真大事不妙，因此發文尋求網友意見，「想請問有甚麼省荷包的方法來救」。

女友日前好心趁他下班回家前幫他洗車，結果竟是用「菜瓜布」用力地將烤漆上的黑點全刮下來，他事後觀察車體，發現白色亮面烤漆已出現好幾處「消光白」。（翻攝自PTT）

女友日前好心趁他下班回家前幫他洗車，結果竟是用「菜瓜布」用力地將烤漆上的黑點全刮下來，他事後觀察車體，發現白色亮面烤漆已出現好幾處「消光白」。（翻攝自PTT）

該名男網友還貼出車體的照片，他說烤漆部分出現「一坨一坨的消光白」，只見亮面的烤漆表面確實出現幾處不明顯的暗色點，有些部分則是反光點，他在PTT的car版上尋求拯救方式，詢問若有送修大概的價位，「笑完後請給個建議，感恩大大」。

其他網友則留言說，「金油層刮掉大概沒救了，勤上蠟或是去鍍膜吧」、「這個買甲式不知道可不可以出險」、「你女友是天兵嗎？總之先去美容打蠟拋光看看」、「這個我一定分手」、「還好吧，再噴一層金油就好，再買噴霧罐自己噴就好」、「一般洗碗的菜瓜布用粗蠟就打得過了，小事啦」、「沒刷很認真的話美容還有救」。