女星佩甄不只是「台灣好媳婦」，還是美魔女代表，45歲佩甄擁有天使臉孔、魔鬼身材，絕佳狀態相當不科學，而佩甄昨（10日）就曬出側躺在無邊際泳池的美照，她辣穿泳裝、俏麗秀長腿，佩甄辣照吸引鍾欣凌和梁赫群留言討論，兩人接力留言冒出金句，更是逗樂一票網友。

照片中，佩甄身穿藍色泳裝，胸口的洞洞設計，讓她白嫩美肌和上圍若隱若現，佩甄躺在泳池大秀逆天長腿和零贅肉小蠻腰，同時，佩甄發文分享自創的每日甄言：「減掉1公斤讓身體輕盈，丟掉負能量讓心情清淨」。

佩甄發文吸引王彩樺大讚太辣，金鐘視后鍾欣凌留言：「我減掉一公斤應該沒差，怎麼辦」，小禎則向鍾欣凌喊話：「但我會心疼」，佩甄也說：「金鐘天后，你的體重是我們的福氣呀 你別減」，梁赫群則虧佩甄：「大山臥佛？」對此，佩珍則幽默回應：「我佛慈悲」，星友幽默互動逗樂一票網友。

佩甄臉書全文。（圖／取材自佩甄臉書）

45歲的佩甄身材保養得宜，她擁有天使臉孔、魔鬼身材，看不出是雙寶媽咪，絕佳狀態彷彿是吃了防腐劑，而佩甄平時也保有運動習慣，常看到她分享健身照、騎腳踏車、打高爾夫球，佩甄相當樂在其中、也都自律實行，說佩甄是辣媽一點都不為過。