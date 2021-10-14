屏東縣受暴超商女店員潘小姐，在高雄長庚住院19天接受完整專業治療後，今天順利出院。(高雄長庚醫院提供／林雅惠傳真)

出院了！屏東縣受暴超商女店員潘小姐，在高雄長庚住院19天接受完整專業治療後，今天順利出院，潘小姐出院前在醫院安排下對外界說明，她看稿子表示，因為會緊張，所以看稿，感謝社會大眾及媒體關心，感謝長庚團隊醫療服務及屏東縣政府協助後續生活，她會早日返回正常生活，恢復健康漂亮的生活，「我的視力是可以看得到的，不要擔心我」，感謝大家祝福。

高雄長庚醫療團隊表示，潘小姐出院前安排多項追蹤檢查，無視網膜剝離併發症，視力穩定，瘀青腫脹已顯著改善；眼窩內壁骨折重建經斷層掃描追蹤，位置和復原均相當良好。高雄長庚醫院全額補助潘小姐此次自費醫療費用，並祝福潘小姐早日回歸正常生活，恢復健康漂亮人生。

潘小姐上個月26日緊急送到高雄長庚醫院救治後，院方在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為潘小姐治療，經過9月26和10月2兩次手術治療，縫合眼部結膜撕裂傷，及進行眼窩內壁骨折重建，成功將眼球周邊結構復位。

高雄長庚醫療團隊表示，潘小姐住院期間接受完整專業治療後，整體恢復情形良好，評估已經適合出院回家休養，出院前安排多項追蹤檢查顯示，視力狀況穩定，眼窩內壁骨折重建復原也相當良好。

長庚醫院表示，潘小姐目前情緒舒緩許多，急性壓力創傷追蹤獲得改善，但建議仍需門診追蹤，透過專業人員的協助，降低情緒的反應，她與家屬感謝醫院全力協助與社會各界關心，高雄長庚醫院為減輕她和家屬經濟壓力，也透過醫院社服補助機制，全額補助潘小姐此次自費醫療費用，也會持續提供後續最專業完整的醫療服務，祝福她早日回歸正常生活。