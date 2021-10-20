藝人情侶檔小嫻（黃瑜嫻）、金剛（李信樵）在墾丁擺攤賣雞翅，小倆口也看準網路商機、投入宅配市場，雞翅在官網上架就賣到爆單，讓親自打理雞翅事務的2人忙翻天，小嫻和金剛昨（19日）則發文分享做宅配滿月的心得，小嫻坦言，他們到現在都還在煮9月的訂單，至於兩人是否會再擺攤，小嫻則表示：「因為我們做出來的雞翅都要先宅配給九月份訂購的客人，所以我們沒有多餘的量可以拿出去擺攤」，還笑說未來可能要改成快閃店。

小嫻、金剛在墾丁擺攤賣雞翅發跡，小倆口也看準網路商機、投入宅配市場，而近期是兩人做宅配滿一個月，小嫻昨也有感發文：「每天都覺得時間不夠用啊...採買食材、煮雞翅、包裝冷凍、上架銷售、整理物流訂單、裝箱出貨、回覆客服」，雖然讓親力親為的小嫻忙到不可開交，但她仍強調，很感謝有這樣的機會去歷練各種不擅長的事情。

小嫻坦言，他們到現在都還在煮9月的訂單「因為堅持新鮮現做(主要也是我們做不了太多啦)所以我們都是當天現做馬上真空冷凍，冷凍超過12小時之後，隔天早上七點起來包裝，自己開車載去宅配站出貨」，目前網站仍是缺貨中，小嫻也強調：「我們要很努力、很努力的把大家訂的雞翅陸陸續續煮出來，然後出貨，這個對我們來說是目前最重要的事情」。

至於擺攤時間，小嫻則表示，他們目前要先把雞翅宅配給客人「所以我們沒有多餘的量可以拿出去擺攤...真的非常非常抱歉」，小嫻還笑說：「我看未來可能要改成快閃店了」，金剛也為雞翅訂單塞車發文道歉，感謝客人願意給時間等待、留言鼓勵，而金剛仍不忘甜謝小嫻「最感謝的是我的嫻隊長，謝謝妳一路這麼挺我，一路ㄌㄧㄥ著我往前衝叫我不准放棄，謝謝你們」。