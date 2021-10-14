桃園威天宮自104年起開始提供給同樣位於桃園龜山地區的警大，每年13名、各1萬元的優秀學生獎學金，支持警大教育，目前已有78位畢業校友受惠。近兩年因新冠肺炎疫情嚴重，桃園威天宮今年度再以實際行動支持培養第一線防疫的警察、消防、移民等基層幹部的警大，特別加碼提供該獎學金名額至17名，期許未來的治安幹部們，畢業後都能成為台灣人民最強的守護者。

威天宮護法會戴總會長水泉、警大校長陳檡文及獲頒獎獎學金學生一同合影。(戴志揚翻攝)

警大行政系大四獲獎的學生姚旻淇表示，從小冥冥中就感受到關公的庇佑，三年前高中畢業後與家人環島旅遊，有緣到台南的祀典武廟參拜關聖帝君，當時就特別祈求關公能保佑順利考上警大，結果就是那麼神奇，遞補期限前一天竟然收到備取入學通知；而且入校後成績也從一般表現，到如今領到了威天宮獎學金，除了開心，更多的是感謝。

警大校長陳檡文表示，桃園威天宮主祀關聖帝君，關公一生「忠孝節義、誠信為本、仁義為先」之精神，眾所周知，與警大培養治安幹部的教育理念相同；且威天宮距離警大不到一公里，是警大的好鄰居，也是師生空閒之餘，時常造訪的宗教聖地。非常感謝威天宮護法會戴總會長水泉，今年特別增加提供優秀獎學金之名額，並主持祈福儀式頒發獎學金及紀念品，為警大祈求校運昌隆、師生身體健康。