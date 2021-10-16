美國11月8日起將實施旅客入境新制，要求旅客必須完整疫苗，若為混打不同廠牌，只要是美國食藥局（FDA）或世界衛生組織（WHO）認可的疫苗也可接受。對此，中央流行疫情指揮中心表示，詳細的執行內容還未定，外交單位會再掌握。

白宮15日宣布，11月8日起實施旅客入境新制，要求旅客必須完整接種FDA或WHO認可的疫苗。美國疾病管制中心（CDC）後進一步表示，若為混打不同廠牌也可接受，但需要時FDA、WHO認可的疫苗。

對於美國的新制，副指揮官陳宗彥表示，美國的規定是11月8日上路，但是詳細的執行內容還未確定，我們外交部、外館會再詳細掌握。

另外，世界衛生大會15日以91:16投票通過「支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織」，對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，謝謝世界醫師組織以及友好國家在大會上對台灣的力挺，我們表達感謝。