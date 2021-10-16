雲林縣口湖鄉金湖休閒農業區，拿下「金牌農村競賽」銅牌。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

農委會「第2屆金牌農村競賽」自去去年9月啟動，全台計784個農村社區報名參賽，歷經各縣市初賽及全台決賽等長達1年多的激烈競爭，結果出爐，雲林縣古坑鄉華南社區榮獲銀牌獎、口湖鄉金湖休閒農業區銅牌獎。

雲林縣政府城鄉發展處處長林長造表示，縣府在109年度於縣內初選出13個具有潛力的社區，最終推薦古坑鄉華南社區以及口湖鄉金湖休閒農業區，代表雲林縣參加農委會水保局舉辦的「第2屆金牌農村競賽」。

華南社區承續農村再生計畫長期挹注資源的積累，社區由新、舊居民結合華南國小，共同努力經營，藉由特色活動保留在地生活文化，以及開發以古坑物產為元素的社區產品，發展客製化包裝與遊程活動，讓產業能量從生產銷售到服務設計，持續邁向6級化目標前進。

金湖休閒農業區主要以透過農再計畫的執行，推動綠色生活概念，提倡生活品質、保健、學習成長、包容及發展等社會議題。在口湖鄉扮演的角色是組織整合平台，整合雲西濱海線友善農漁業小農，共同成立「甘苦人」品牌，藉由品牌的建立，強化休閒農業區持續朝向永續經營發展。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣是全台通過農村再生社區數最多的縣市，共有140個，一直以來縣府都與社區站在同一線上，未來持續與地方社區共同努力，一定能夠創造出更多的雲林第1，期望藉由2個得獎社區的帶動，讓雲林邁向農村更高殿堂。