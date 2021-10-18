台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，陳柏惟日前展開「100小時民主最後一哩路」行動，但第一天走完就跛腳、第四天更跌在地上，遭台北市議員徐巧芯狠酸；更有人爆料，有基進黨或支持陳柏惟的相關群組，竟討論要騎腳踏車、直播吃米糕。

陳柏惟苦行稱要走100小時，徐巧芯昨（17）日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟第一天掰咖、第二天回到立法院、第四天倒在地上，這樣是不是讓大家看了覺得「你身體還好嗎？」但「沒有人強迫你健走啊！」且如果照他所說，第一天6小時走了53公里，徐巧芯酸說，應該代表中華民國參加奧運比賽，可能還可以拿到金牌，因為6小時要走53公里，每一秒鐘要走2.45公尺，以一秒一步來說，每跨一步就是2.45公尺。

徐巧芯也提到，「抗中保台」是陳柏惟的人設，當時說要1打35，結果被國民黨立委林為洲一拉就出去，受訪時還說不想回答此事；這次說要苦行100小時，這種「抗中保台」的人設竟然是直接倒在地上說腳好痛，對他來說是有點崩壞。

有PTT鄉民自稱混進陳柏惟相關群組，成員在討論要騎腳踏車、機車組成車隊，還說要直播吃米糕、羊肉爐、排骨酥麵、小籠包等。圖為陳柏惟先前分享水餃照片。（示意圖／摘自陳柏惟臉書）

此外，PTT上有鄉民爆料，稱自己混進陳柏惟相關群組，成員應是陳柏惟支持者或基進黨人士，「剛剛打開有點傻眼，想說是不是快輸了，崩潰在討論畢業旅行」，除了討論要騎腳踏車、機車組成車隊，還說要直播吃米糕、羊肉爐、排骨酥麵、小籠包，「這些政治人物都有做過，深藍覺得這樣子叫有在做事推廣在地美食」。原PO更指出，該群組人數不少，有200多人，還有台灣基進組織部主任李雨蓁等辦公室主任層級的人。

陳柏惟的「100小時民主最後一哩路」活動，今日將到霧峰，根據行程，他上午會先到立法院質詢，下午3點到晚間10點則會在霧峰區各點停靠。