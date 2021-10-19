繼首創動態雜誌《潮遊新北．動文化》、《潮遊新北‧動社造》之後，新北市文化局再推出數位動態雜誌《潮遊新北動文資-金山瘋蹦火》，透過全新的動態技術，彙集精采豐富的影片、圖文與動畫設計，全方位地詮釋金山獨特珍貴的海洋文化與文化資產，以瀕危的蹦火美景提醒大家海洋保育的重要性。

文化局長龔雅雯表示，數位動態雜誌中最令人驚豔之處，就是將漁船蹦火時，魚群在海面躍動的景像，以科技動畫方式呈現，有別於觀看照片或影片時的感受，版面上游動的青鱗魚，讓讀者可以清楚觀察魚的特徵，感受魚的躍動。同時，也打破制式雜誌版面限制，特別製作專題影片，數位走讀在地豐富人文知識與歷史發展，用心的排版與呈現，突破時空的限制，讓民眾在家也能暢遊金山豐富文化資產。

此外，動態雜誌也可結合旅行的腳步，一覽金山著名文化景點，介紹金山蹦火仔漁法和磺港漁村，以及在地海洋信仰代表金包里媽祖回娘家與金山承天宮海上遶境，也帶領大家走逛金包里老街與了解在地溫泉特色。同時，隨著古道專家走趟魚路古道，遙想當年先人挑擔跋山涉水的景象。

文化局表示，這次以動態數位走讀方式，介紹金山區珍貴的文化資產與漁村歷史人文，希望能拋磚引玉讓民眾瞭解台灣北海岸特有的海洋文化，更多相關資訊，可至活動官網「金山瘋蹦火」及文化局臉書查詢。