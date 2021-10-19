中央流行疫情指揮中心今日表示，新冠肺炎公費疫苗第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑接種，並分兩階段接種，依不同廠牌疫苗預約分流，第一階段預約持續到10月20日中午12時止。

由於預約者增加，因此台北市加開5處衛生福利部1樓、交通部1樓、華山西二館、中正紀念堂一展廳以及台灣當代文化實驗場，指揮中心指出，台北市加開5處施打站，中正紀念堂還有2萬劑的餘額，民眾可以選擇。

指揮中心說明，預約平台第12期第一階段於10月13日中午12時意願登記結算，並計算各縣市符合預約資格人數，以供縣市規劃開設接種量能。

依目前各縣市之符合預約資格人數統計，接種地區選擇台北市的符合預約資格人數約計37.9萬人，其中符合BNT第一劑人數約為14.3萬人、符合莫德納第二劑人數約為10.9萬人，以及符合AZ第二劑人數約為12.7萬人。

指揮中心指出，依過去預約平台運作經驗，實際預約人數約為符合預約資格人數之8成，因此請各縣市可開設約8成接種量能。

第12期第一階段台北市自行設置預約接種量能，BNT疫苗為5萬6672人（約為符合預約資格人數之40％）、莫德納疫苗為2萬1607人（約為符合預約資格人數之20％），以及AZ疫苗為6萬2700人（約為符合預約資格人數之49％），均未及8成。

指揮中心已協調場地及醫療人力，於台北市新增5處BNT疫苗施打站，分別為衛生福利部1樓、交通部1樓、華山西二館、中正紀念堂一展廳以及台灣當代文化實驗場，共計調整增加4萬5280之BNT疫苗可預約數，目前台北市BNT疫苗總預約量能為10萬1952人，已預約7.5萬人，請符合預約資格民眾於20日中午12時截止前，儘速至預約平台完成預約。