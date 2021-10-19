臉書上有中壢地區店家稱今晚（19日）晚上8點以後從中壢市區一直到沿海，將會舉辦「送肉粽」儀式，路線圖隨之曝光，途中會經過高鐵站、知名Outlet和眾多店家住宅，不少民眾抱怨時間點不妥、選擇路線不佳，不但造成下班民眾的麻煩，也讓做生意的店家在晚間尖峰時段不知怎麼辦。

1名網友在臉書「我是青埔人」轉發粉絲專頁「綠動車業」的貼文訊息，指出中壢市區在晚上8到10點將會有「送肉粽儀式」，貼文稱「10/19（禮拜二）今晚7點提早休息，新生路六合機械至海邊有送煞送肉粽，請盡量避開不要經過，造成你的不便請多見諒」，貼文中也曝光路線圖。

臉書上有中壢地區的店家稱今晚（19日）晚上8點以後在中壢市區一直到沿海，都會送肉粽儀式，路線圖也隨之曝光。（翻攝自臉書「我是青埔人」）

臉書上有中壢地區的店家稱今晚（19日）晚上8點以後在中壢市區一直到沿海，都會送肉粽儀式，路線圖也隨之曝光。（翻攝自臉書「我是青埔人」）

該網友說「內容為真實，已查証興和里里長」，不過其他網友對於儀式的時間點相當不解，「應該要避開尖峰時段吧？」、「應該要避開熱鬧區域，總覺得路線真的很不妥」、「下班時間會遇到很多人吧」、「這種行為都是在半夜吧」、「你知道這路有多少人車嗎」、「為什麼中壢會有這種習俗？明明以前沒有」。

「送肉粽」儀式源於彰化沿海，當地人尊重自縊亡者，以細繩綁縛的「肉粽」暗喻，怨氣會附在繩結，除煞儀式就叫「送肉粽」，大多選在夜深人靜時舉行，通常法事一開始會先「跳鍾馗」作為開場。

也有一說認為「肉粽」指的並非死者靈魂，而是生前的怨恨，離世瞬間，痛苦意識交織在一起，累積為煞氣。習俗上認為輕生的人怨氣最重，會不斷「抓交替」，因此喪家舉辦除煞儀式，送走煞氣，才不會影響村莊平靜。

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