第12輪疫苗第一階段的預約今中午截止！符合預約資格者為「10月13日完成意願登記的30歲以上者可預約打第一劑BNT」、「7月16日前打完首劑莫德納的55歲以上民眾可約打第二劑」、「7月30日前打完第一劑AZ的38歲以上可約第二劑」等3纇人，完成預約後最快可在10月22日接種，錯過這波最快要到10月25日才能預約。

第12輪由BNT、莫德納與AZ上場，分2階段預約接種。第一階段符合資格者為在10月13日中午12點前登記意願的30歲以上民眾可約打第一劑BNT；在7月16日前已打第一劑莫德納的55歲以上民眾可約打第二劑；最後則是在7月30日前已接種第一劑AZ的38歲以上可約打第二劑AZ。

疫苗預約採分流進行，符合資格者可在10月18日上午10時起預約打第一劑BNT，第二劑AZ與莫德納則分別自10月19日上午10時及下午2時起開始預約，而這3種疫苗都將在今（20日）中午12時截止收單，預約完成的民眾，可在10月22日至10月27日接種疫苗。

至於第12輪第二階段則規劃23歲以上的民眾接種第一劑BNT；第二劑莫德納開放給7月16日前打完第一劑莫德納的18歲以上民眾；AZ第二劑則開放給2纇人打，分別是在7月30日前打完首劑的18歲以上，以及7月31日至8月6日打完第一劑AZ的45歲以上民眾。

第二階段的預約時程，BNT與莫德納將在10月25日上午10時至10月27日中午12時開放符合資格者預約；AZ第二劑則可在10月26日上午10時至10月27日中午12時預約，這波預計會在10月28日至11月3日施打。