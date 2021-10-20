不少人買房時，會將周遭的環境、鄰居納入考量。近日一名網友表示，最近看上一間房子，隔壁是凶宅，他開價750萬元，沒想到屋主給房仲的價格僅702萬元，他好奇上網詢問「隔壁是凶宅會影響出價意願嗎？」，沒想到多數人表示並不在意，認為其實不少房子都經歷過人生病死亡，「真的沒差」。

原PO日前於PTT買賣房板指出，近期有意要買房，好不容易找到一間滿意的房子，但因為隔壁是凶宅，所以他向房仲表示，願意以750萬購入，孰料屋主卻說他的開價僅702萬元，令他瞬間傻眼，並好奇問「隔壁若是凶宅，會影響出價嗎？」

疑問曝光後，多數人表示並不在意隔壁是凶宅，紛紛留言，「人都會經歷生老病死，不管是什麼原因，而且是隔壁，又不是買到凶宅」、「不介意，買得起最重要」、「哪個地方沒死過人，鬼也怕窮酸人」、「一堆社區都死過人，有差嗎？窮有比鬼恐怖？」、「不影響購買意願，但會殺價」、「隔壁凶宅也影響價格，那是不是以後周遭的屋主都要求償」、「一堆重劃區也是墓地或亂葬崗整理的啊」。

不過也不分人持反意見說，「當然會，誰要住凶宅旁邊」、「隔壁是凶宅會介意欸，畢竟『阿飄』沒有房界」、「隔壁有點介意，隔兩戶就可以接受」、「會，甚至連看都不看，更不要說購買意願」、「物件很多，不一定要執著某間房子」、「看你的需求，如果是自住就有差，投資的話就還好」、「自住的話就不要買啦！因為買了你可能也住不久」。