相機可以記錄生活日常，但有一名男子好奇，相機的鏡頭都是圓的，但是為何拍出來的照片卻都是方的，並將疑問PO上網發問，不少網友表示，因為相機內部的感光元件及底片都是方的緣故，與鏡頭的形狀沒有直接關係，若感光元件及底片要做成圓的也可以，只是成本就會增加，價格也會反應在相機上。

原PO今（18）日於PTT八卦板指出，最早期的黑白相機，到流行的MSN通訊軟體視訊鏡頭，再到數位相機，直到今天人手一支的手機，每個相機的鏡頭都是圓形設計，「但為什麼拍出來照片卻是方的，若是這樣就直接把鏡頭改成方的就好了啊！有沒有八卦？」

疑問曝光後，一票鄉民回應，「感光元件是方的」、「因為底片跟感光是方的」、「底片及感光元件是長方形的」、「鏡頭做圓的是光學需求，元件做方的是成本，若要從方的變成圓的，一片晶圓的利用率剩多少，而且還有切割方法也要特規，這都要消費者自行吸收，相機價格也會比較高」。

一名專業的鄉民也特別回文表示，早期因為鏡片要打磨，方形會增加困難度；不過他也說，在18世紀的銀版攝影時代，底片是一張張手動抽放的關係，因此有做過橢圓形，「只要相機放得下就好」，但是到了膠捲時代，只有長條形方便捲起來，所以就固定方形了。