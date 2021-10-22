疫情受控、國旅市場回溫，為搶台北市跨年煙火檔期先機，擁有地利優勢的寒舍艾麗酒店推出「焰麗迎曦2022」跨年住房專案，並自即日起開放預訂，於今年12月30日至明（2022）年1月1日（六）入住「煙火景觀房」三天兩夜29900元+15.5%起，可直接於面台北101客房內愜意欣賞綻放的台北101絢爛煙花。

寒舍艾麗酒店並另推出有「城市景觀房」三天兩夜套裝，價格自19900元+15.5%起，專案入住每房皆可享兩客早餐、免費使用健身房及酒店內全區無線上網服務，以及跨年當晚入住賓客免費入場位於酒店7樓戶外空中花園(每房限兩位)，今年將由DJ現場刷盤打碟，在炫彩音樂及暢享飲品的愉悅氛圍中，近距離欣賞台北101煙火，無時差體驗跨年瞬間的震撼與祝福。

寒舍艾麗酒店坐落於台北市信義計畫區中心，擁有235間客房，其中超過三分之一面向台北101，擁有「煙火第一排」的完美視野，是欣賞台北101與跨年活動的熱門場域。絕佳的地理位置及便捷的交通，除了鄰近捷運板南線「市政府站」及信義線「台北101站」，周邊比鄰市府廣場及百貨、影城商圈，步行距離內可盡享逛街購物、品嘗各式風味美食，或者是倒數完後的深夜電影等豐富精采的活動。無論是駐留在飯店內愜意跨年，或者是選擇至市府前參與跨年演唱會，不須舟車勞頓，輕輕鬆鬆即可沉浸享受歡樂的跨年氛圍。