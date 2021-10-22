日環球影城雲霄飛車卡在40公尺空中。

據「日本放送協會」(NHK)報導，日本大阪環球影城22日13時左右(台灣時間22日12時)發生大停電，影城內所有遊樂設施因供電中斷而停擺。其中，熱門景點「好萊塢美夢成車遊」更卡在離地43公尺的空中動彈不得。旅客最終只能在工作人員引導下，自兩側逃生梯離開。

根據環球影城官網指出，「好萊塢美夢車遊」一次可容納36人，全程約3分鐘，行駛最高處約為43公尺，該設備特色為行駛途中會突然墜落和翻身。從NHK空拍畫面顯示，該輛雲霄飛車恰好就在行駛到最高點時，因停電而卡在空中。

環球影城表示，目前供電已恢復，未有任何人員受傷，正對各設施進行安檢。關西電力則表示，停電發生在中午左右，約3200戶電力中斷，在20分鐘後恢復供電，目前正調查斷電原因。

1名來自兵庫縣的高中生表示，「大概13時左右，我聽到了請在原地等候的廣播。當我環顧四周時，所有景點都停止了，而車子也停了讓我很驚訝。」

事實上，這不是環球影城首次發生雲霄飛車停擺事件。2018年，大阪環球影城也因馬達異常而緊急停車。車上30人等了2小時才獲得疏散。