男星炎亞綸過去和汪東城、吳尊、辰亦儒組成4人男團「飛輪海」，但2012年後團體以名存實亡，4人各自在演藝圈闖盪；炎亞綸單飛後工作一直以音樂和戲劇為主，在跨領域主持後，榮獲第56屆金鐘獎最佳綜藝主持人肯定，平時親民又幽默的他，日前到YouTuber黃大謙頻道大聊，面對酸民說「分不清他跟汪東城」，當下超直接反應讓網友都笑歪。

炎亞綸在單飛後，出演過許多偶像劇，經常都被欽點為男主角，合作過不少女神；在音樂領域上，炎亞綸也一直都持續發行新作品，粉絲們都相當捧場。在去（2020）年炎亞綸創立個人品牌後，還首次擔任節目主持人，和吳姍儒、唐綺陽合作談話性節目《36題愛上你》，最後更獲得金鐘獎綜藝節目主持人肯定，證明他是全方位藝人。

日前炎亞綸到YouTuber黃大謙頻道大聊，面對酸民說「分不清他跟汪東城」，當下超直接反應讓網友都笑歪。(圖/ 摘自黃大謙YouTube)

有別於高冷帥氣的外型，炎亞綸平時和網友間的互動都很熱絡，親和力十足的性格讓人很意外；最近他受到YouTuber黃大謙邀請，兩人一起開箱「酸民評論」，其中看到有留言指出「以前總是分不清楚汪東城和炎亞綸」，讓男神瞬間傻眼直言「你是眼瞎了是不是？」，但下一秒就笑了出來。

炎亞綸輕鬆面對酸民評論，以及毫不掩飾的反應又讓網友臣服，熱情在底下留言，「快被炎亞綸笑死，炎跟汪分不清時的激動很真心」、「汪東城那段笑到噴泡麵」、「說真的炎亞綸很親民，看到這類型議人就掀點讚」。

炎亞綸直接嗆酸民「眼瞎了是不是」，超直接反應意外讓網友大讚。(圖/ 摘自黃大謙YouTube)

其實炎亞綸在素人時期就是小有知名度的帥哥，在出演電視劇《終極一班》後帥氣形象讓他人氣迅速成長，隨後就和汪東城、吳尊、辰亦儒組成4人男團「飛輪海」，4人各自都有大票粉絲擁戴；但2012年後團體不再有活動，也幾乎沒看過4人同台，至今仍有不少團粉對此感到可惜。