無黨籍立委林昶佐成為立委陳柏惟後，下一個被發動罷免的對象。前民進黨立委郭正亮直言，林昶佐必須要改變萬華人對他很糟的觀感，必須對「萬華破口說」，有一套正面的說法，看是出面道歉或是放低身段跑基層，他一定要去修補這個問題，不然刻板印象形成，就已經不是講一句話就能解決的了。資深媒體人黃揚明則認為，著名主持人「劉寶傑可能是壓倒他最後一根稻草」，郭正亮說，「對，劉寶傑已經氣瘋了」。

郭正亮27日上《TVBS》政論節目「國民大會」，談及林昶佐罷免案的網路熱門關鍵字是「演戲、作秀」。他表示，自己對林昶佐在立院的印象，大部分都是質詢跟統獨、台灣認同有關的事情。郭正亮表示，若未來第二階段罷免案順利成案，未來他就必須要對「萬華破口說」，有一套說法，或者他要想辦法去改變全體民眾對他的既定認知，若不解決，過去就算他辯稱自己第一時間嗆衛福部次長石崇良，其實也是沒有用的，更何況他的說法不是事實，網路上有很多資料能查。

郭正亮坦言，只要把林昶佐和柯文哲及台北市副市長黃珊珊的對比畫面放出來，那個對比性太強了。郭正亮建議，他現在應該做的，是想辦法去修補和萬華人的感情，因為萬華在5月大爆發的疫情中，攤商是損失很慘重的，疫情影響至少波及了2個月，而這些攤商很多本來都是偏綠的。因此，他一定要去修補這個問題，不然刻板印象形成，就已經不是講一句話就能解決的了。

主持人謝曜州追問，「萬華在地民進黨議員如劉耀仁、吳沛憶這些民代，是真心有想幫林昶佐嗎？」郭正亮表示，就他了解，劉耀仁跟環南市場自治會長林勝東很熟，所以劉一定幫他，2人臉書也都有發文挺他，目前也沒傳出他(她)們要選立委，因為上次要選的是資深議員顏聖冠。

對於林昶佐選擇正面對決，搞熱戰的策略是否是正確的？郭正亮坦言，其實林昶佐要做的是2手策略，其一，是修補和在地民眾感情，其二，是放低身段，郭正亮說，聽說林昶佐最近改穿長袖，把身上刺青藏起來了，展現出一個好寶寶的形象。但是如果他上媒體還是不改強硬形象，那會出現一些落差效果。

最後，國民黨台北市議員徐巧芯則認為，林昶佐比較大的爭議，還是過去艋舺青山宮遶境活動林到現場唱歌擾民的事情，郭正亮說，「就是被劉寶傑大罵的事情」。徐巧芯說，「但他(林)好像不太Care…就是大家都在抗議，然後他都沒有出現，這蠻違反民意代表的邏輯」。

郭正亮小聲說，「如果林昶佐這次不能扭轉劉寶傑對他的不好的印象….」徐巧芯笑著回郭正亮，「他無法了，自己昨天才在節目碰到他，林昶佐無法扭轉了」。媒體人黃揚明接著表示，「劉寶傑可能是壓倒他最後一根稻草」，郭正亮無奈地說「對，劉寶傑已經氣瘋了」。