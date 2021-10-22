嘉義市長黃敏惠出席2021構竹林鐵新銳展發布會。（廖素慧攝）

承億文旅桃城茶樣子旅店展出台灣竹藝潮品。（廖素慧攝）

承億文旅桃城茶樣子旅店展出台灣竹藝生活精品。（廖素慧攝）

林務局與臺灣竹會合辦「2021構竹林鐵新銳展」，配合嘉義市主辦2021台灣設計展，於22日公布6件知名建築師的竹構築作品，分別在嘉義製材所、阿里山林鐵竹崎車站，承億文旅桃城茶樣子同步舉辦臺灣竹藝品設計展。

林務局表示，竹材資源已是全球公認極具發展潛力的綠色產業，該局統籌執行「新興竹產業發展綱要計畫」，將於2022年起全面性規畫及執行，串聯竹材從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈。

林務局此次與臺灣竹會合辦「2021構竹林鐵新銳展」，是在阿里山林業鐵路沿線場域，利用阿里山林鐵的歷史及地景，結合6位知名建築師的巧思，設計出6件竹構築作品。

為搭配今年底於嘉義市舉辦的「2021台灣設計展」，6件竹構築作品分別在嘉義製材所園區、嘉義竹崎車站展出，歡迎民眾參觀，體驗竹材的各種可能性。

承億文旅品牌長簡巧珊指出，配合2021台灣 設計展、2021構竹林鐵新銳展，桃城茶樣子旅店也推出「台灣.竹潮」展，有竹杯、竹茶墊、竹牙刷、竹茶則、竹檯燈等生活精品。

還有竹藝主題客房，也有主題創作料理，由資深專業的日本料理團隊研製出竹筍宴，有綠竹筍涼拌阿里山山葵、竹三味玉子燒、相思筍沙拉、菇筍糰子等美食。