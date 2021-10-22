林務局與臺灣竹會合辦「2021構竹林鐵新銳展」，配合嘉義市主辦2021台灣設計展，於22日公布6件知名建築師的竹構築作品，分別在嘉義製材所、阿里山林鐵竹崎車站，承億文旅桃城茶樣子同步舉辦臺灣竹藝品設計展。
林務局表示，竹材資源已是全球公認極具發展潛力的綠色產業，該局統籌執行「新興竹產業發展綱要計畫」，將於2022年起全面性規畫及執行，串聯竹材從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈。
林務局此次與臺灣竹會合辦「2021構竹林鐵新銳展」，是在阿里山林業鐵路沿線場域，利用阿里山林鐵的歷史及地景，結合6位知名建築師的巧思，設計出6件竹構築作品。
為搭配今年底於嘉義市舉辦的「2021台灣設計展」，6件竹構築作品分別在嘉義製材所園區、嘉義竹崎車站展出，歡迎民眾參觀，體驗竹材的各種可能性。
承億文旅品牌長簡巧珊指出，配合2021台灣 設計展、2021構竹林鐵新銳展，桃城茶樣子旅店也推出「台灣.竹潮」展，有竹杯、竹茶墊、竹牙刷、竹茶則、竹檯燈等生活精品。
還有竹藝主題客房，也有主題創作料理，由資深專業的日本料理團隊研製出竹筍宴，有綠竹筍涼拌阿里山山葵、竹三味玉子燒、相思筍沙拉、菇筍糰子等美食。
#林務局 #2021構竹林鐵新銳展 #2021台灣設計展 #阿里山 #林鐵
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。