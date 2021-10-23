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一名住在老公寓的女網友在網路發文，稱樓上住戶自年後即開始施工，不僅噪音非常吵，甚至施工師傅在鑽地時還穿破了她家的天花板，向對方溝通，只得到「我在自己家跑也不行？」的回應，讓原PO氣得不知如何是好。

這名女網友在爆料公社發文控訴，她住在屋齡逾50年的老公寓，但第一次遇上這種鄰居。原PO透露，自年後樓上的鄰居找師傅動工裝潢，但卻因施工不慎，師傅在施工時，竟直接打穿樓板，鑽破他們家的天花板，裝潢期間的一個月除了被噪音攻擊，還得忍受施工造成樓梯間髒亂。

沒想到施工期結束後，樓上住戶正式入住才是惡夢的開始，原PO表示，樓上的住戶是一對年近40歲的夫妻，剛遷入時曾很客氣地打過照面，豈料，那對夫妻有一個年幼的兒子，經常在家中跑跳、摔玩具、大哭大鬧、跺腳等等，上下樓梯也非常大聲，進出樓下大門也總是用力甩。

原PO表示，她幾度好聲勸說都沒效果，第三次上樓溝通時，樓上的女主人卻沒好聲地嗆說：「我們在自己家跑都不行？」，甚至反過來控訴原PO已經打擾到她們的生活，讓原PO超級心寒，不曉得鄰居噪音糾紛該如何解。

據《ETtoday新聞雲》報導，律師廖芳萱指出，針對天花板被打穿部分，可以要求對方修復，若天花板打穿致漏水，致家具損壞，均可要求賠償。