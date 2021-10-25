陳建寧日前帶阿沁與韓睿到環球影城遊玩。（華研國際提供）

F.I.R.飛兒樂團新專輯《鑽石之心》發行滿三個月，宣傳行程滿檔之餘，陳建寧日前帶著阿沁與韓睿到北京的環球影城遊玩，身為樂園控的韓睿難掩興奮，早上4點就起床化妝準備，哈利波特、小小兵、變形金鋼等知名場景一個不漏，紀念照拍好拍滿，阿沁也和太太花花、兩個寶貝女兒視訊連線，保證下次一定帶上他們來玩。三人在環球影城裡從早上6待到晚上9點，年逾40的陳建寧與阿沁悠哉玩樂，充電滿滿。

《鑽石之心》中的〈攻無不克〉、〈相信希望〉，分別受俄羅斯電影《獵殺T-34》與記錄片《復工》邀請，做為電影的中文推廣曲與主題曲。不僅如此，日前上映由楊丞琳、鄭人碩、是元介、主演的驚悚電影《靈語》，以及下月即將上映、風光入圍金馬獎最佳新導演與最佳男主角兩項大獎的《金錢男孩》電影主題曲，也都出自F.I.R.飛兒樂團之手，作品廣受影視青睞。

這次為《靈語》以及《金錢男孩》兩部截然不同風格的電影創作主題曲，在電影《靈語》主題曲〈將逝之愛〉中，F.I.R.唱出面對失去摯愛的不捨、痛苦卻又必須學著釋然的種種心境轉折。《金錢男孩》的主題曲〈Someday We May Love〉則以溫暖且開闊的詮釋方式，希望為在愛情路上歷經波折與困難的男女們打氣，陳建寧說：「電影主題曲與專輯歌曲的配唱方式不一樣，要把自己當作電影中的角色，設身處地的去想像角色感受，唱出來的情感，才能讓觀眾更有帶入感。」