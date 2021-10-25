游小白遭王上菲呼巴掌。（TVBS提供）

王上菲被相親對象惡意糾纏劉育仁英雄救美。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-愛的故事》近日劇情王上菲遭男友甩後徹底斷開，親朋好友接連介紹對象並邀約相親，一場王上菲幻想自己嫁入豪門化身貴婦，黃靖倫、游小白淪為男傭被使喚，還因為游小白不上心，王上菲直接甩巴掌教訓。談及拍攝此場貴婦幻想，王上菲表示現實世界有點慘，拍攝這場戲花了6小時，笑說「現實總是殘酷」。

王上菲透露，黃靖倫與游小白甩巴掌戲是因現場玩出新意導演加碼，過去從未甩過別人巴掌，此次戲裡初體驗，拍了將近10次，拍攝前王上菲開玩笑恐嚇游小白，要效仿上次葛蕾戲中打黃靖倫，讓他有巴掌印起紅疹，游小白苦笑回應「我記住了！巴掌一定會討回來」。

是否幻想過貴婦夢？王上菲表示：「當然有呀，像是大樂透上看好幾億時，我都會想著若是自己中獎，隔天一定換車、買下房子，再分一點給好朋友們，不過當號碼出爐就被打醒，還是認真賺錢比較重要。」

戲中一場王上菲被相親對象惡意糾纏，影壇新星劉育仁路過時遭王上菲求救要他假扮男友，劉育仁也趁勢幫忙英雄救美，還直接以霸氣之吻驗證真實性，讓王上菲啞口無言。劉育仁以《返校》、《下半場》等電影嶄露頭角，近日加入《女力報到》，過去曾有武術經驗的他也快速與王上菲開啟話題。王上菲表示：「拍攝當天是第一次見面，而且第一場戲就是接吻難免尷尬，還好我們是輕輕一吻不是深吻。他很紳士，像是攝影師要對位置，會先跟我說不好意思需要比較靠近一點。」