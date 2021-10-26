金髮碧眼的西洋男生，是不少亞洲女性心目中感興趣的對象，亞洲女性對他們來說，也有種東方神秘色彩，但這最大的吸引力，很可能不小心就變成最大致命傷，梁赫群就爆料，曾有一檔節目邀請了西洋帥哥參加，其中一個帥哥卻對在場的圈內美魔女說出一句話，讓大前輩當場走人，甚至還罵梁赫群不會主持。

原本是幕後製作人的梁赫群，跳到幕前發展也相當出色，職場與人生經驗都非豐富，最近他上《同學來了》節目，暢聊各行各業的眉角，就表示光是節目錄影就很多細節要注意，就算高顏值帥哥也會一秒踩雷。

梁赫群分享一次錄影經歷，當天他擔任主持人，同場的還有一名被公認是美魔女的演藝圈大前輩，以及一群顏值破表的外國型男，當時為熱絡氣氛，想說外國人都看不太準東方人的年齡，就對某個帥哥提問：「你猜這位姐姐到底今年幾歲」，沒想到對方不懂拍馬屁文化，直接說50歲，剛好是美魔女前輩的真實年齡。

外國帥哥這麼一句話，根本砸了這位前輩「凍齡」、「懂保養」的招牌，讓前輩當場發飆，還遷怒梁赫群：「是怎樣？小梁你到底會不會主持啊？」，怎麼會讓洋人帥哥回答這種問題，接著拒錄走人，最後出動製作人去力勸，才把前輩拉回棚內。

梁赫群表示，這已經是好多年前的事情，但如今想來，他還是覺得很無奈，大喊：「我也很莫名其妙啊！」，至於當天那位不小心踩雷得罪前輩的洋人帥哥，梁赫群表示他整個臉一陣紅一陣白，難得上節目，就被對方的超大反應嚇壞。