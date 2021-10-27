台中市中區自由路23日凌晨發生超商店員遭毆傷案件，周姓男子酒醉不戴口罩，經勸阻不聽，還隨手拿店內物品丟擲，造成陳姓店員頭部及身體多處受傷，也造成店內陳設物品毀損。市長盧秀燕與民政局長吳世瑋27日赴澄清醫院探視傷者。盧表示＿，陳先生遵守防疫規範，竟被如此對待，嚴厲譴責暴力行為，一定依法嚴辦。

市長盧秀燕表示，對於市民受傷感到非常心疼，防疫期間感謝店員遵守防疫勸導工作，特別代表台中市政府前來關心，也嚴厲譴責不服勸導的民眾，盧市長強調，暴力是非常不可原諒的行為，一定會嚴加偵辦，感謝醫院盡心的照顧，也祝福傷者早日康復。

台中市警察局指出，警方獲報後立即將周先生當場逮捕並製作筆錄，全案已於犯案當日依現行犯移請台中地檢署偵辦，警方也會持續關懷慰問被害人；另周姓民眾未戴口罩部分，會依違反防疫規定函報主管機關裁罰。警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對任何違法的脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，全力維護市民安全。

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