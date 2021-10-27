自強、花東新村兩個聚落，因年久失修、漏水頻傳，聚落居民爭取就地重建。（台中市政府提供）

重建後的自強新村等基地，預計今年11底進住，打造成都會區示範聚落標竿（示意圖由台中市政府提供）

台中市花東新村及自強新村95戶317人預計今年11底進住。市議員黃仁27日為原住民請命說，重建後市府應構建完善養老、育嬰、托幼、健康長照等社福政策，並強化傳統文化教育及商業振興等都會區部落功能。原民會強調，將塑立成全國都市型原民聚落的典範。

台中市花東及自強新村設置願景和展望及期程，原民會日前在台中市議會進行專案報告時，因超黨派市議員質疑名冊前後不一及繼承等問題，一度引爆原住民市議員黃仁不滿認為故意挑起族群對立，5度上前嗆聲，還撂話說要帶族人到超黨派議員服務處抗議。

黃仁指出，22年前921大地震重創中部，當時在市府協助原住民受災戶在太平及霧峰等地，自力搭蓋住屋形成自強、花東新村兩個聚落，因年久失修、漏水頻傳兩聚落居民爭取就地重建；因事涉土地權責及重建經費龐大，經他積極奔走獲得慈濟基金會協助，讓921受災原住民即將入住新住宅。

市議會國民黨團說，自強、花東新村相關規畫，台中市政府應重視並落實原住民市議員等建議，透過原地重建建立原住民族文化傳承的都市基地，由新村自主經營與管理新村事務，政府減少干預落實新村自治自理，再現原住民互助合作精神，並推動原住民族社會福利設施等設置。

原民會表示，市府將提供部落幼兒托育、文化健康站、長照等日間關懷需求，間接協助原住民學生於課後能獲得妥善的教育及照顧，並強化原住民提供長照或社會福利服務場域的資源發展，充分發揮關懷照顧、自力互助。

原民會強調，藉由提升部落內基礎民生建設，帶動各類民生相關產業，打造都會區市範聚落的標竿，並有效維護管理空間，以提升生活品質、延續部落傳統及突顯部落特色；讓原鄉文化在台中市獲得傳承外，亦能展現不同原民族群的各自特色。