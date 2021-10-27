軟板廠台郡(6269)公布第3季財報，第3季營業淨利率為10.3%，季增7.2個百分點，稅後盈餘為9.36億元，季增695.7%，累計前3季每股盈餘為4.45元。

受惠於傳統旺季來臨，美系客戶新手機LCP及TWS耳機軟板開始出貨，台郡第3季合併營收為90.99億元，季增29%，年增13.1%，單季合併毛利率為18.1%，季增3.8個百分點，年減0.7個百分點，營業淨利率為10.3%，季增7.2個百分點，年增1.2個百分點，稅後盈餘為9.36億元，季增695.7%，年增62.4%，單季每股盈餘為2.69元；累計前3季合併營收為232.81億元，年增21.2%，合併毛利率為16.7%，年減2.9個百分點，營業淨利率為7.1%，年減2.3個百分點，稅後盈餘為15.7億元，年成長7%，每股盈餘為4.45元。

就各產品來看，第3季通訊產品佔比從第2季的52%上升至55%，電腦相關產品佔比由35%降至33%，消費性產品佔比由13%降至12%。

在資本支出方面，今年第3季資本支出約11.98億元，累計前3季資本支出約53.49億元。