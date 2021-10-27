國巨(2327)公布2021年前3季財報，第3季稅後盈餘為68.14億元，季增7.6%，累計前3季每股盈餘為36.79元；展望第4季，國巨表示，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電使得客戶對零組件的備貨趨向保守，公司將審慎應對客戶需求及產能配置。

國巨第3季合併營收293.89億元，較上季增加6.1%，年增33.9%，為單季歷史次高，單季毛利率為41.1%，季增0.1個百分點，年增3.8個百分點，營業淨利為84.98億元，營業淨利率為28.9%，季增0.3個百分點，年增3.8個百分點，單季歸屬於業主稅後盈餘為68.14億元，季增7.6%，年增87.9%，單季每股盈餘13.85元；累計前3季合併營收808.49億元，年增77.9%，合併毛利率為40.5%，年增0.4個百分點，營業利益為224.65億元，營業淨利率為27.8%，年增0.5個百分點，稅後盈餘為181.5億元，年增95.7%，每股盈餘36.79元。

國巨表示，由於公司的產品組合持續優化、高端市場及高階應用穩定成長，第3季營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股稅後盈餘皆為三年來的新高。

展望第4季，國巨表示，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電使得客戶對零組件的備貨趨向保守，國巨公司將密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。