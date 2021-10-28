砷化鎵廠穩懋(3105)公布2021年前3季財報，其中第3季稅後盈餘為14.96億元，季增61%，單季每股盈餘為3.67元，累計前3季每股盈餘為8.71元；穩懋預估，第4季合併營收將較第3季增加mid-single digit(約5%)，單季毛利率預計約為high-thirties(36%到39%)水準。

穩懋今天舉行線上法說會，穩懋第3季合併營收為67.61億元，季增9%，年增3%，營業毛利為26.23億元，季增19%，年減8%，在產能利用率及產品組合雙重影響下，單季合併毛利率為38.8%，季增3.1個百分點，年減4.6個百分點，營業淨利為18.1億元，季增28%，年減16%，營業淨利率26.8%，季增4.1個百分點，年減5.9個百分點，單季稅後盈餘為14.96億元，季增61%，年減24%，單季每股盈餘為3.67元；累計前3季合併營收為189.65億元，年增1%，營業毛利為68.47億元，年減16%，合併毛利率為36.1%，年減7.6個百分點，營業淨利為44.14億元，年減28%，營業淨利率為23.3%，年減9.4個百分點，稅後盈餘為35.21億元，年減32%，每股盈餘為8.71元。

就產品組合來看，2021年第3季Cellular從今年第2季約佔50%到55%降至45%到50%；WiFi約10%到15%，Infra約佔15%到20%，其他由第2季佔比14%上升至19%。

穩懋第3季產能利用率約95%，資本支出約12.89億元；累計前3季平均產能利用率約90%，資本支出約58.25億元。

穩懋預估，第4季合併營收將較第3季增加mid-single digit(約5%)，單季毛利率預計約為high-thirties(36%到39%)水準。