檢測大廠致茂(2360)第3季營收季減約4%，但受惠成本及費用下降，加上母公司營收攀高提升毛利率帶動，單季稅後淨利為7.9億元，較上季成長65%，較去年同期增長36%，每股盈餘1.89元。

致茂電子今(10月28日)召開法人說明會，公佈2021年第3季財報。2021年第3季總合併營收為42.7億元，較上季減少4%，但較去年同期增長3%。單季毛利率約達5成，比第二季的47%提升，帶動稅後淨利為7.9億元，較上季成長65%，較去年同期增長36%。每股盈餘為1.89元。

2021年第3季致茂母公司營收27.7億元，創單季營收新高紀錄，較上季增長13%，較去年同期成長16%。

致茂指出，第3季母公司營收達27.7億元；第3季總合併營收42.7億元，季減約4%、年增約3%，主要營收增長來自於量測與自動化測試解決方案，分別較上季成長15%，較去年同期增長23%。

致茂今年第1季有出售位於華亞科技園區廠房挹注業外獲利逾16億元，帶動上半年獲利創新高，上半年每股淨利6.5元；第3季獲利續揚，前3季獲利比去年同期翻倍，基本每股盈餘為8.39元。

致茂2021年前3季總合併營收為129.9億元，較去年同期成長14%，其中，母公司營收為78.9億元，較2020年同期成長17%。前3季營業淨利23.44億元，年增16%；前3季業外淨利達20.46億元，比去年同期的1.03億元大增；稅後淨利35.9億元，較去年同期增長115%，基本每股盈餘為8.39元。