不少人都聽過，若是食物掉在地上，只要沒超過3秒鐘撿起就還能食用，不過衛生福利部今發文提醒民眾，如果食物掉到地上，馬上就有細菌附著，若是不慎吃到病原菌，更可能引發食物中毒。

衛福部在臉書發文指出，食物掉在地上沒有所謂三秒定律，無論掉在地上幾秒，馬上就有細菌附著，沾染到細菌的時間和多寡，是和食物的類型有關的，不同的食物、地板的類型和狀況，都會影響細菌的附著程度。

食物掉地上「幾秒撿起還能吃」？ 衛福部給解答。（圖／衛福部臉書）

網友也紛紛留言，「我無法理解有人相信掉地三秒還能吃這件事…」、「什麼時候變3秒？不是都5秒嗎！」、「掉在家裡的我才會使用三秒定律」、「當初為了這三秒定律，還特別去查了科學期刊。知道不能吃，但還是忍不住撿起來塞老公嘴裡」、「還好我們家掉到地上的，都是爸爸在吃的」。

食藥署先前也發文指出，不慎攝食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，所以從地上撿起的食物一定要確實清洗烹調後再食用，以確保不會病從口入。