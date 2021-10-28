《庶民大頭家》

基本工資明年確定調漲逾5%，軍公教自明年元旦起加薪4%，調幅有望超過3%，成25年來軍公教調薪幅度最高的一次，所需經費為314億元。東華大學教授施正鋒表示，總統蔡英文在第一任時，是如何羞辱我們軍公教；卻在選舉前製造利多長紅的感覺，加上現在政府政績不怎麼樣，因此他質疑是「花錢綁樁」？

施正鋒28日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，無事獻殷勤，非奸即詐，黃鼠狼拜年。現在政府政績不怎麼樣，質疑就是「花錢綁樁」。難道不會擔心通膨嗎？從舊曆年到現在，社會是辛苦的。相對之下，軍公教穩定的。軍公教制度的設計，就是希望不要因為社會的景氣變動，影響大家效忠國家。而且軍公教也不用去擔心是不是要投資理財。

施正鋒舉年金改革為例表示，總統蔡英文從第一任的時候，是如何羞辱我們軍公教；而政府忽然在選舉前製造好像利多長紅的感覺。他覺得，這是製造一個假象，給你吃個糖果，就像是忽然有人扮黑臉，然後蔡英文又出來扮白臉？可說整個制度對於國家的信任，已經打擊相當大。

施正鋒指出，有些官員還在責怪我們大學教授不懂理財。施正鋒認為，一天24小時要做48小時，都不夠用了，當在跟生命賽跑的時候，他們還怪說「你為什麼不理財？」他不禁酸說，要怎麼去理財？若要理財，就去做生意好了。