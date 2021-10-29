消保處撿檢的40件農產品中，「有機」、「產銷履歷」的農產品均合格。（林良齊攝）

中央流行疫情指揮中心在今年5月中旬將全國升為三級警戒，民眾減少外出，許多人改採線上購買，但據消保處抽檢40件樣品中竟有12件農藥超標或不得檢出的農藥，甚至還有超標35倍農藥的青蔥。

消保處此次抽驗的12件不合格農產品，來自包括家樂福線上購物網、菜籃子生鮮、熊媽媽買菜網、李大娘買菜網、好鄉好農、蔬鄉買菜網、菜霸子等通路；其中超標最嚴重為李大娘買菜網買菜網的「青蔥」，除了有農藥超標36倍以外，更檢出2種不得檢出的農藥。

衛福部食藥署南區中心副主任蔡佳芬表示，抽驗超標的農產品會先要求平台業者提供單據資料以釐清上下游，如拒絕提供可依食安法罰3萬至300萬元罰鍰，如果無法再往上溯源則會依食安法處6萬元至2億元罰鍰，而依食安法規定，食品業者應自主管理，如未訂定監測計畫則可要求限期改善，不改善可罰3萬至300萬元；農委會農糧署簡任技正李瓊妮說，如果確認是農民使用農藥違法，則可依農藥管理法處1.5萬元至15萬元罰鍰。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，消費者如購買到相同批號的農產品，附上舉證責任後，可以提出損害賠償、解約退款等要求。

王德明提及，此次購買40件農產品中有7件標示有機農產品、1件為產銷履歷，經檢驗後全部皆為合格，但也有如部分通路如網家等，雖然銷售的農產品不是有機或產銷履歷仍全部合格。

王德明提醒，民眾購買蔬菜時，可掌握先浸泡、後沖洗及再切除等原則，或可選擇「有機」或「產銷履歷」標章的蔬菜。