不鏽鋼緊固件東明-KY(5538)受惠不鏽鋼價上揚及出貨量大增，前三季營收達93.3億元，年增逾4成，不但創歷史同期新高，且已超越歷年全年。展望第四季雖因中國大陸製造業需求趨緩，拉貨動能稍緩，但今年業績確立將創新高。

展望明年，預料中國大陸持續推動基建計畫，公司也將新增6成產能，有助營運再攻新高。

今年以來受惠中國大舉推展基礎建設，公共工程、住宅及工業設備等市場需求熱絡，公司出貨量明顯增加，除了2月有春節工作天數較少影響，其餘每月接單量超過1萬噸，優於去年的月均量約8600噸，產能呈現供不應求，加上今年不鏽鋼價持續走揚，推升公司前三季營收逐季上升，屢創新高。

東明-KY前三季營收達93.3億元、年增約45.2%，並已超越歷年全年。

東明-KY上半年稅後淨利4.88億元，每股淨利為2.9元，其中第二季每股淨利衝上1.7元。隨著第三季營收續揚，法人預期第三季獲利將再高於第二季，前三季稅後淨利就有機會超過以往全年之表現。

東明-KY以中國為主要市場，展望第四季，因近幾個月中國大陸製造業需求趨緩，預料公司接單、出貨量略受影響，但仍有一定之水準，加上前三季營收已逾歷年全年，今年業績創高可期。

展望明年，公司看好中國將繼續大興基礎建設，美國基建計畫也可望有進展，市場需求續增，公司也積極擴產，預期明年下半年將增加6成產能，3~5年後總產能要較目前翻倍。