今秋最夯的「2021北海夜金閃閃─北海潮與火」光影藝術展佳評如潮，除了3展區、12件藝術裝置將全面延展至11月14日，展覽開幕式當天在中角灣震撼人心的「Coming True即將成真火舞團」，也將於11月6日、13日增加場次，表演「火浪花」舞作，再次用絢爛的火焰照亮北海岸。此外，「北海潮與火」10月31日更加碼推出有趣的「滾吧！北海旅程罐頭」快閃活動。

朱銘美術館表示，本次活動特別設計了文青系小物「北海旅程罐頭」，從在地農漁產出發，結合「薯童謠」、「汪汪地瓜園」及「秋香特產行」等在地店家，將金山芋頭、金山地瓜、北海魚鬆、海帶芽、鮪魚角系列好味封存在罐頭中，且將暫居於金山清水濕地的東方白鸛，以及申請世界遺產的「蹦火仔」所捕撈青鱗魚，都設計在罐頭包裝上，集滿五款就能看到他們的可愛身影。

萬聖節當天美術館與「誠品生活時光─內湖瑞光店」合作，舉辦「滾吧！北海旅程罐頭」快閃活動，只要來玩遊戲挑戰成功的民眾，即可獲得一個「北海旅程罐頭」，數量有限，送完為止，邀請大家一起愛護北海岸生態與文化、支持在地社區發展。

◎「滾吧！北海旅程罐頭」快閃活動

-時間：2021年10月31日早上11：30-中午12：30

-地點：「誠品生活時光eslite me-time」內湖瑞光店

台北市內湖區瑞光路337號C棟1樓（捷運港墘站步行約5分鐘）

◎2021北海夜金閃閃─北海潮與火

-時間：即日起~11月14日，每天下午17：00~21：00。

-地點：金山區中山溫泉公園、中角灣國際衝浪基地、磺港漁港社區。

-周六、日免費接駁車，哪裡看：https：／／reurl.cc／zW1gve

-活動官網：http：／／www.2021jinshanlightfestival.com／

-「火浪花」火舞展演加碼：

日期：11／6(六)、11／13(六)。

時間：下午15：00(精彩預演)、17：00(正式開演)。

地點：中角灣國際衝浪基地。

演出曲目：火浪花。

表演團體：「Coming True即將成真火舞團」。