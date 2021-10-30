「草東沒有派對」樂團成員鼓手蔡憶凡（凡凡）今(30日)驚傳在防疫旅館驟逝，死因暫未明朗，而她所屬的「草東沒有派對」最早的團名為「草東街派對」，因成員波動便改名為草東沒有派對。2017年他們獲得第28屆金曲獎最佳樂團獎、最佳新人獎和年度歌曲獎一炮而紅，先前他們本來預定在小巨蛋舉行「不都媽生的6.0」演唱會，門票開賣後秒殺，卻因疫情宣布延期，如今鼓手過世，全體登台的畫面成為絕響。

草東沒有派對由吉他手兼主唱巫堵、吉他手兼和聲的筑筑，貝斯手兼和聲世暄以及鼓手凡凡4人組成，當年他們以《醜奴兒》獲得金曲獎6項入圍，最後抱得3項大獎，當時他們開心表示：「很感謝肯定。一路埋頭地走，何其幸運我們的聲音能被聽到。謝謝每一個聽到我們以及幫助我們被聽到的人。」其作品被讚譽是「新世代的標竿」。

草東沒有派對5月才宣布開唱延期。（圖／翻攝自草東沒有派對 No Party For Cao Dong臉書）

草東沒有派對封金後，主打歌〈山海〉曾被大陸歌手華晨宇翻唱，使草東沒有派對在大陸有了知名度，還登上微博熱搜，稱他們是「搖滾版宋冬野」。一名大陸經紀人透露，2018年起台灣新生代樂團開始進入大陸市場，尤其是草東沒有派對的巡迴演唱會門票瞬間秒殺，不少人想聽只能買黃牛票，而茄子蛋的歌也搖身成為抖音神曲。

至於作品特色，草東沒有派對歌詞有深度，時而呢喃，時而嘶吼的唱法，被認為是唱出「悶世代」心聲，因而引發許多平凡歌迷的共鳴，今年本來他們計畫前進台北小巨蛋，1萬多張門票瞬間秒殺，特區的票價還被黃牛亂喊價喊到上萬元，被網友開玩笑是「草東沒有門票」，一度因防疫宣布開唱延期，未料傳出鼓手在防疫旅館過世的噩耗，讓歌迷都十分哀傷。

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