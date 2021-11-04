台、日桌球名人江宏傑與福原愛在7月宣布離婚，結束近5年婚姻，兩人會共同監護一對子女，江宏傑與福原愛恢復單身後各自發展，但福原愛投入東京奧運的球評工作後，她就鮮少露面，就連福原愛1日過33歲生日時，也沒有在網上現蹤，不過福原愛今（4日）早則在微博發文了，她曬出芒草照並寫下：「三十三歲了，我會加油的！」

福原愛在今年經歷婚變、與高帥男散步的緋聞風波以及正式宣布離婚，讓福原愛的一舉一動引發關注，儘管她在今年夏天投入2020東奧賽事、擔任球評，並把事業轉心轉往大陸，但福原愛形象仍不如以往，同時，福原愛作風也變得低調，就連她在1日過33歲生日時，也沒有在網上現蹤，微博僅828位粉絲祝福，顯得相當冷清。

不過福原愛稍早則終於在微博發文了，她曬出芒草照並寫下：「三十三歲了，我會加油的！」短短10字散發滿滿正能量，由於芒草有秋季意象，也有奮戰、堅忍不拔的含意，象徵著福原愛要積極、重新出發，網友也紛紛留言鼓勵：「生日快樂愛醬 希望像以前一樣多多更新日常」、「愛醬繼續好好生活！」、「愛醬生日快樂呀，做你自己」。

福原愛微博全文。（圖／取材自福原愛微博）

江宏傑與福原愛雖然當不成夫妻，不過兩人私下還是會為了一對子女聯繫，江宏傑日前出席活動時，就也提到，他目前仍有與福原愛聯繫「還是會聯絡，因為小孩子的關係」，不過2人沒有碰面。