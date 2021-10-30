蔡英文總統日前接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪時，表示願意北京多溝通，引發國內外高度關注。不過，根據一份網路民調顯示，有超過7成網友認為現在兩岸關係很差，超過6成網友對蔡政府的兩岸政策非常不滿意。

對於CNN記者提問，是否願意和中華人民共和國國家主席習近平會面，會希望和他有更多的溝通嗎？蔡英文回答，多溝通是有幫助的，可以減少和避免誤解，更了解彼此。我們也一再表示，願意和中國大陸對話，這也是在處理兩岸關係時，避免誤解、錯估、誤判的最佳途徑。

至於如何重啟溝通，蔡英文認為，這需要相關各方的努力。我們一再表示，對話非常重要，希望與中國大陸建立和平的關係。因此，我們耐心以待，以維持現狀作為兩岸政策的核心，這表示我們有耐心。我們希望與中國進行有意義的交流，以便共同探討減少兩岸歧見的可能性，希望最終能夠找到解決歧見的途徑。

入口網站《YAHOO》以「你認為現在的兩岸關係如何？」為題，進行網路投票，投票時間為10月28日至31日，截至30日晚間9點，已有1萬名網友票，結果顯示，認為很好的網友有3.3%，還可以5.5%，不太好14.8%，很差73.7%，另外有2.7%網友沒表示明確意見。

蔡英文政府的兩岸政策的部分，有8.3%網友表示非常滿意，還算滿意的有8.1%，不太滿意的有13.7%，非常不滿意66.2%，另外有3.7%網友沒表示明確意見；至於未來兩岸局勢的發展的部分，支持兩岸統一的網友有13.8%，支持台灣獨立的有14%，認為應該維持現狀的有67.6%，另外有4.6%網友沒表示明確意見。