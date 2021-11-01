隨著最近都乖乖跟隨七六人進行例行訓練，七六人後衛班西蒙斯終於即將迎來新球季上場了嗎？根據《費城問詢報》記者龐佩1日爆料，如果一切進行順利，班西蒙斯可望在11月份的連6場客場之旅宣告復出，也代表這場內訌鬧劇告一段落。

「根據目前我所收到的一些線報顯示，儘管七六人沒有給出班西蒙斯的回歸時間表，但七六人可能考慮讓他在11月13到25日的連6場客場之旅復出，」龐佩表示，「這6場客場比賽對手分別是溜馬、爵士、金塊、拓荒者、國王與勇士。」

七六人目前在缺少班西蒙斯助陣情況下，拿到4勝2敗的不錯開季成績，不過七六人當家中鋒恩比德在出戰鵜鶘開幕戰就傷到膝蓋，甚至影響到他兩天無法正常行走，可是他仍帶傷繼續上場，如果班西蒙斯能夠復出，絕對可以降低恩比德負擔。

只是重點仍在班西蒙斯的心態，畢竟他先前不滿七六人高層與隊友，甚至球迷對他上季表現的批評，才會從季前訓練營開始拒絕報到或比賽，如今總算因為慘遭扣薪回歸，內心是否真正願意想幫七六人打球可想而知，就算他上場了，真的可以帶來多少幫助呢？