藝人侯佩岑代言的「英倫產後護理之家」負責人李俊琳、胡白玫夫妻，為解決母公司京倫集團財務問題，侵占挪用胡的閨密購地款3億多元，分別遭判刑5年8月、5年2月定讞，但夫妻倆未按期報到執行，台北地檢署傳拘無著，已在10月27日發布通緝。

李俊琳、胡白玫在2013年結婚，李是京集團總裁，旗下有京倫建設、昇邦營造及英倫產後護理之家，而被害人李承恩是夫婦的美國籍友人，與胡白玫私交甚篤。

李俊琳熟悉土地及建物交易及開發興建之實際運作，得知國防部欲出售台北市小南門的土地，因資金不足，透過胡白玫向李承恩遊說出資購買土地，並商議由胡白玫擔任土地申購及登記名義人。

李俊琳夫妻與李承恩簽訂投資協議後，對方匯款3億多元，夫妻卻未用於購地，而是轉入自己帳戶，侵占挪用於京倫集團旗下公司及李俊琳夫妻私人資金周轉之用。

台北地院依業務侵占等罪將判李判刑5年6月，胡判刑4年10月；高院認為2人犯後並未全然認罪，也未獲李承恩諒解，加重刑度，判李5年8月、胡5年2月；案經最高法院駁回上訴，全案確定。