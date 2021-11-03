台海開戰美軍會來嗎？前外交官介文汲2日表示，就他了解，美國評估，台灣若要堅守到美軍馳援，至少要守14天，但國軍能否守2周，這是大問題。因此，後來也都評估，兩岸若開戰，戰事不會打很久。

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介文汲2日上《中天新聞》政論節目「頭條開講」，談及兩岸近期情勢，他表示，兩岸最近雖然關係緊張，但其實還沒到劍拔弩張、兵戎相見的地步，最近兩岸也都有網友在討論，兩岸如果又有危險，要存糧存多久，討論了一陣子從7天到21天都有。不過，他個人認為，存3天就夠了，因為打不了太久。

介文汲解釋，國內有不少民眾對戰爭的想像，仍停留在伊拉克戰爭或敘利亞戰事，但那些都是傳統型戰鬥。而兩岸關係很特殊，因為台海一旦爆發戰事，對大陸而言，一定會想要盡快速戰速決催生戰果，並且盡量減少傷亡，而不影響正常生活運作，因此，兩岸若真發生戰爭，是不太會出現曠日廢時的持久戰。

介文汲還說，就他了解，美國評估，台灣若要堅守到美軍馳援，至少要守7天，但這並不包括美國國會從討論到通過緊急授權到做決策出兵的最短時間，而照最快速度來看，需要7天時間，加上美軍快速反應部隊援台也要7天時間，至少台灣就得先守14天。但國軍能否守2周，這是大問題。

最後，介文汲強調，後來他又了解到，美方的看法後來更轉趨保守，如果共軍7天就打下台灣，那就必須不得不面對這件事，因此，後來也都評估，兩岸若開戰，戰事不會打很久。