桃園1名人妻小芳（化名）去年12月突然離家音訊全無，丈夫擔心之下登入她的臉書找尋下落，意外發現她與另名男子的鹹濕對話，包括「乳頭有點痛」、「大家一起爽」等語，驚覺小芳是外遇私奔、憤而提告；但小芳辯稱是打字出錯，訊息的「乳頭」其實是「額頭」，堅稱與男子無私情，但種種說詞遭法官打臉，判賠30萬元。

判決書指出，小芳已與丈夫結婚20多年，原本夫妻關係和睦，不料她在去年12月突然離家音訊全無，丈夫事後透過孩子登入小芳的臉書帳號，赫然發現私訊中她與另名男子經常互傳鹹濕內容，包含「你好強」、「現在乳頭還是有點痛」、「大家一起爽」，才驚覺小芳是與外遇男子私奔離家，憤而提告2人求償80萬。

不過小芳在法庭上辯稱，她在熱炒店工作才會與擔任廚時的男子有私交，2人的聚會皆是眾人聚會，並非單獨約會，且訊息內容稱「你爽」是指對方酒量好，「雙方都爽」則是指都有拿到客人小費，而「乳頭還是很痛」則是因當時喝醉撞到「額頭」，打字錯誤「額」寫成「乳」，種種說詞否認2人曾性交，並反控丈夫喜好賭博、無心照料家庭，才會使夫妻感情破裂。

法官認為，依照2人對話足以證明逾越一般有友誼關係，且小芳證稱打字錯誤「額」寫成「乳」，但之後也未即時傳訊更正錯誤，而根據2人前言後語，也不足以證實酒力好、給小費一事，最後審酌2人資產、學歷及侵害程度等，判2人應賠償小芳丈夫30萬元。